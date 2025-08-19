Губернатор Кубани завел канал в национальном мессенджере MAX

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев запустил официальный канал в социальной платформе MAX, войдя в число первых глав регионов, представленных в этом мессенджере. О создании канала было объявлено через его аккаунты в других социальных сетях.

Новый канал создан для оперативного информирования жителей о ключевых событиях, управленческих решениях и проектах развития региона. В контенте будут освещаться вопросы инфраструктуры, агропромышленного комплекса, туристической отрасли и социальной политики.

В первом обращении к подписчикам Вениамин Кондратьев пригласил кубанцев к подписке и открытому обсуждению вопросов развития территории. В перспективе канал планируется наполнять эксклюзивными материалами, проводить опросы и транслировать выступления представителей краевой администрации. Также рассматривается возможность интеграции платформы с государственными услугами и цифровыми сервисами.