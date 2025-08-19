«Коммерсантъ-Кубань» сохранил лидерство в рейтинге самых цитируемых СМИ региона

Издание «Коммерсантъ-Кубань» по итогам второго квартала 2025 года заняло первое место в топ-20 самых цитируемых СМИ Краснодарского края по версии «Медиалогии». Индекс цитируемости «Ъ-Кубань» составил 65,83.

Фото: «Ъ-Кубань»

Второе место занял «РБК Краснодар» с ИЦ 61,29. Третье место — телеканал «Кубань 24» с ИЦ 48,19.

Индекс цитируемости — это показатель качества распространения контента СМИ. Он учитывает количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Рейтинги по ИЦ публикуются с периодичностью: месяц, квартал, год.

По итогам первого квартала 2025 года «Коммерсантъ-Кубань» также возглавил рейтинг самых цитируемых СМИ Краснодарского края, подготовленный «Медиалогией». На втором месте в рейтинге расположился «РБК Краснодар» с индексом цитируемости 51,76. Замкнул тройку лидеров «Кубань 24» (44,78).

Наталья Решетняк