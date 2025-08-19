Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о невозможности вступления Украины в НАТО и возвращения Крыма в ее состав, сообщает РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами 18 августа Трамп предложил обсудить территориальный обмен с учетом текущей линии фронта. Эта позиция противоречит конституционным нормам Украины, которые запрещают любую уступку территорий.

Глава МИД России Сергей Лавров положительно оценил эволюцию подходов Трампа, отметив, что американский политик стал глубже анализировать причины украинского конфликта и необходимость их устранения.