Главные новости за 19 августа. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Утром 19 августа из-за технического сбоя почти на час задержали пригородные поезда, которые следовали в Петербург и из Петербурга через станцию Саблино. Причиной несвоевременное завершение ремонтных работ на перегоне Колпино–Саблино.

Девелопер из Санкт-Петербурга Veren Group планирует построить курортный комплекс в поселке Кореиз на южном берегу Крыма. Компания инвестирует в проект около 26 млрд рублей.

Центр социальной реабилитации инвалидов тушили в Пушкине по повышенному номеру сложности. Площадь пожара достигла 40 кв. метров. Из-за ЧП из здания пришлось вывести 116 человек.

Ученый, один из основателей морской геологии в России Михаил Спиридонов ушел из жизни в Санкт-Петербурге. Соболезнования родным и близким профессора выразил спикер Законодательного собрания Александр Бельский.

ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) утвердил размещение облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями серии 16-КИ номинальной стоимостью 6,2 млрд рублей. Облигация предназначена для квалифицированных инвесторов и будет размещена по закрытой подписке.

После ранения в зоне СВО скончался Александр Милонов, родной брат депутата Государственной думы Виталия Милонова («Единая Россия»). Отпевание Александра Милонова прошло в Санкт-Петербурге. Ему были отданы воинские почести.

На депутата Заксобрания Петербурга Михаила Амосова составили протокол за публичное демонстрирование экстремисткой символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП), карточка дела размещена на сайте Калининского райсуда. В объединенной пресс-службе городских судов пояснили «Ъ-СПб», что причиной стала публикация фотографии Алексея Навального.

Кипрская компания «Туджунга Энтерпрайзис Лимитед» подала кассационную жалобу на решение об исключении из состава акционеров АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ). Информация о принятии жалобы к рассмотрению и слушаниях пока не опубликована.

Полицейские накрыли лабораторию по изготовлению психоактивных веществ в СНТ «Парнас» в Выборгском районе Ленинградской области. На месте оперативники изъяли более 4,3 кг наркотиков.