Один из основателей морской геологии Михаил Спиридонов скончался в Петербурге

Ученый, один из основателей морской геологии в России Михаил Спиридонов ушел из жизни в Санкт-Петербурге. О его смерти сообщил спикер Законодательного собрания Александр Бельский в личном Telegram-канале.

Председатель городского парламента заявил, что искренне восхищался ученым. Господин Бельский считал Михаила Спиридонова человеком удивительной силы духа, достоинства, преданности Петербургу. Сотрудник научно-исследовательского института им. Карпинского в детстве служил юнгой Ладожской флотилии, был санитаром военного госпиталя.

Свою жизнь Михаил Спиридонов связал с наукой. Его труд помог расширить учения о морской геологии.

«Уход Михаила Александровича — большая утрата для Петербурга. Мои искренние соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам. Вечная светлая память»,— написал Александр Бельский.

Татьяна Титаева