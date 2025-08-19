Петербургская Veren Group построит курортный комплекс в Крыму

Девелопер из Санкт-Петербурга Veren Group планирует построить в поселке Кореиз на южном берегу Крыма. Компания инвестирует в проект около 26 млрд рублей, его сбираются реализовать к 2029 году, рассказали представители застройщика изданию «Ведомости».

Первая очередь проекта площадью 92 тыс. кв. м будет включать в себя гостиницу на 143 номера, апартаменты на 484 юнитов и 15 коттеджей. Также будут конгресс-центр, конференц-зал, парковка и прочая инфраструктура.

