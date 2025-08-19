«Туджунга Энтерпрайзис Лимитед» оспаривает исключение из акционеров ПНТ

Кипрская компания «Туджунга Энтерпрайзис Лимитед», подала кассационную жалобу на решение об исключении из состава акционеров АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ). Об этом сообщает агентство «Прайм».

Информация о принятии жалобы к рассмотрению и слушаниях пока не опубликована.

В августе Тринадцатый арбитражный апелляционный суд исключил «Туджунга Энтерпрайзис Лимитед» из состава акционеров по жалобе председателя совета директоров ПНТ Елены Васильевой.

В апреле Генпрокуратура добилась признания ничтожным ряд сделок с акциями ПНТ: суд решил передать в собственность РФ 5546 голосующих акций, у российского акционера оставить 4538. Впоследствии это решение было оспорено, и в силе осталось изъятие только 1731 акции, принадлежавшей «Туджунга Энтерпрайзис Лимитед».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Генпрокуратура РФ оспорила в кассации решение суда по акциям ПНТ.

Артемий Чулков