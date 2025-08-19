Электрички в Петербурге запаздывают почти на час из-за сбоя

Утром 19 августа из-за технического сбоя почти на час задержали пригородные поезда, которые следовали в Петербург и из Петербурга через станцию Саблино, сообщает пресс-служба ОЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Тем временем в кассах вокзалов пассажирам рекомендовали не ориентироваться на график движения, а покупать билеты на ближайший опоздавший состав. На текущий момент все проблемы устранены, график нормализуется.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что осенью количество поездов «Аврора» на Октябрьской железной дороге вырастет в два раза.

Андрей Маркелов