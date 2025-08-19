Центр социальной реабилитации инвалидов тушат в Пушкине по повышенному номеру

В Пушкине загорелось административное здание. Центр социальной реабилитации инвалидов тушат по повышенному номеру сложности, сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Пожарные получили вызов по происшествию в 13:44. В Пушкинском районе загорелся дом 31 по бульвару Алексея Толстого. Согласно картографическим сервисам, там находится Центр социальной реабилитации инвалидов.

Площадь возгорания кровли достигла 40 кв. метров. В 14:06 ЧП присвоен дополнительный номер 1-БИС. На месте работают 30 специалистов, задействовано шесть единиц техники. Информация о пострадавших пока не поступала.

UPD: В 14:33 появилась информация о локализации пожара.

Татьяна Титаева