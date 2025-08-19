РЭО намерен разместить облигацию номиналом 6,2 млрд рублей в пользу «Альфа-банка»

ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) утвердил размещение облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями серии 16-КИ номинальной стоимостью 6,2 млрд рублей. Об этом со ссылкой на информацию от эмитента 19 августа сообщает «Интерфакс».

Облигация предназначена для квалифицированных инвесторов и будет размещена по закрытой подписке. Потенциальным покупателем является АО «Альфа-банк». Ценная бумага выпускается в целях финансирования инвестпроекта, направленного на создание комплекса по обработке, утилизации и размещению отходов «Рахья», расположенного в Всеволожском районе Ленобласти.

Срок погашения бонда — 30 июня 2035 года. Предусмотрены амортизационная структура погашения и возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента, уточняется в сообщении.

На сегодняшний день в обращении находятся 15 выпусков классических облигаций РЭО на общую сумму 49,5 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Госстройнадзор выдал положительное заключение по проекту строительства КПО «Рахья» в Ленобласти.

Андрей Цедрик