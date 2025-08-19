Из-за пожара в Центре реабилитации инвалидов в Пушкине эвакуировали 116 человек
В главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу рассказали подробности о пожаре в Центре социальной реабилитации инвалидов в городе Пушкине. Из опасной зоны пришлось эвакуировать 116 человек, в том числе троих лежачих, сообщили «Ъ-СПб» в ведомстве спасателей.
В настоящий момент возгорание локализовано, открытое горение ликвидировано. Продолжается горение кровли на площади 60 кв. метров, уточнили в МЧС.
«Ъ-СПб» писал, что здание социального центра на бульваре Алексея Толстого, д. 31 в Пушкине загорелось в 13:44. Пожару присвоили дополнительный номер сложности 1-БИС. На месте работают 30 спасателей, задействовано шесть единиц техники. Информация о пострадавших пока не поступала.