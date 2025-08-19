Из нарколаборатории в СНТ «Парнас» изъяли более 4,3 кг запрещенных веществ

Полицейские накрыли лабораторию по изготовлению психоактивных веществ в СНТ «Парнас» в Выборгском районе Ленинградской области. На месте оперативники изъяли более 4,3 кг наркотиков, рассказали в региональном ГУ МВД.

«В помещении обнаружены и изъяты контейнеры и полимерные пакеты с наркотическим веществом, а также химреактивы и прекурсоры, защитная маска, перчатки, колб Бунзена, воронка Бюхнера, магнитная мешалка, электронные весы, вакуумный насос и упаковочный материал»,— говорится в пресс-релизе ведомства.

Экспертиза установила, что среди найденных в лаборатории веществ более 1,3 кг марихуаны, почти 3 кг конопли и более 107,5 граммов мефедрона. Еще почти 500 граммов синтетического вещества нашли в тайнике злоумышленников в Курортном районе Петербурга.

На незаконном производстве полицейские задержали 36-летнего приезжего из Новгородской области, который, по предварительным данным, организовал незаконное производство у помогавшего ему 34-летнего петербуржца. По имеющейся информации, с июня этого года сообщники организовали производство мефедрона для сбыта посредством тайников-закладок.

По факту обнаружения лаборатории возбуждено уголовное дело по статье о производстве и сбыте наркотиков (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что полиция Петербурга нашла посылки с наркотиками у жителя Дальнего Востока.

Артемий Чулков