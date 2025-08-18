Главные новости за 18 августа. Сочи

СКР проверит обстоятельства конфликта сочинцев с блогером из-за ее внешнего вида. В своих соцсетях она написала, что инцидент начался после словесной перепалки: мужчины высмеивали ее на своем языке, полагая, что она их не понимает.

Арбитражный суд Краснодарского края признал банкротом ООО «Страна Детей», зарегистрированное в Адлерский районе Сочи. В отношении общества открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим утвержден Юханн Азизов.

В Сочи за выходные произошли две аварии с экскурсионными внедорожниками вне утвержденных маршрутов, в результате которых погибли два человека. По каждому инциденту правоохранительные органы проводят соответствующие мероприятия.

Охранник Искандер Черкесов, который работал на концерте американского рэпера Akon в Сочи, не планирует обращаться в суд после инцидента на выступлении артиста.

В Сочи храм иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» регистрирует товарный знак «Народная пекарня», следует из данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента). Заявка подана 8 августа.

Футбольный клуб «Сочи» в рамках пятого тура Российской премьер-лиги на выезде встречался с «Краснодаром». Матч закончился со счетом 1:5.

В Сочи возбудили уголовное дело против 35-летнего организатора джипинга для туристов. В воскресенье, 17 августа, УАЗ с группой отдыхающих врезался в дорожное ограждение, в результате чего погибли два человека, в том числе 16-летний подросток, еще семеро пострадали.