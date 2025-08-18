Сочинский храм регистрирует товарный знак «Народная пекарня»

В Сочи храм иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» регистрирует товарный знак «Народная пекарня», следует из данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента). Заявка подана 8 августа.

Регистрируемый бренд относится к 30-му классу международной классификации товаров и услуг. Под ним можно производить булки, пироги, сухари, хлеб.

Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» расположен в Сочи, на Дагомысской улице, 42Б. Он построен в 2005–2006 годах рядом с 4-й городской больницей. При храме действует Служба добрых дел. Настоятелем храма является благочинный Сочинского церковного округа, протоиерей Александр Копырин.

В 2020 году при храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» открылась благотворительная пекарня, продукция которой помогала во время пандемии многодетным семьям, одиноким матерям с детьми и малообеспеченным гражданам. Открыть пекарню приходу храма удалось благодаря победе в конкурсе Фонда президентских грантов с проектом «Народная пекарня».

«Этот проект направлен на поддержку населения в период пандемии, в период всех этих ограничительных мер, который, конечно же, отражается на финансовом достатке, на благополучии населения, на всей нашей жизни»,— прокомментировал тогда руководитель проекта, настоятель храма Александр Копырин.

Сообщалось, что еженедельно в пекарне на закваске выпекают до 500 булок черного и белого хлеба.

Это не первый благотворительный проект храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» Сочи. В 2018 году при храме открыли кризисный центр для беременных и женщин с детьми.

Лия Пацан