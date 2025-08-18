В Сочи возбудили дело после гибели туристов при джипинге

В Сочи возбудили уголовное дело против 35-летнего организатора джипинга для туристов, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале. В воскресенье, 17 августа, УАЗ с группой отдыхающих врезался в дорожное ограждение, в результате чего погибли два человека, в том числе 16-летний подросток, еще семеро пострадали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следственный отдел по Лазаревскому району СКР по Краснодарскому краю возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Подозреваемый вместе с неустановленными знакомыми предоставлял платные услуги джипинга.

Происшествие случилось в районе села Солохаул Лазаревского района. По версии следствия, водитель превысил скорость и наехал на конструкцию дорожного ограничения. Пострадавшие с различными травмами доставлены в больницу, угрозы их жизни нет.

По делу проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств, назначены экспертизы. Расследование взял под контроль руководитель следственного управления по краю Андрей Маслов.

Мария Удовик