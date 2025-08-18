Сочинское турагентство «Страна детей» признали банкротом

Арбитражный суд Краснодарского края признал банкротом ООО «Страна Детей», зарегистрированное в Адлерский районе Сочи. В отношении общества открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим утвержден Юханн Азизов. Информация опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно документам Арбитражного суда, процедура наблюдения в отношении ООО «Страна детей» была введена в ноябре 2024 года по заявлению ООО «Западно-Сибирский Экспресс». В обоснование заявления кредитор указал на наличие у должника неисполненных обязательств перед кредитором в общей сумме 8,4 млн руб., подтвержденных вступившим в законную силу решением краевого арбитража.

Как указано в решении суда о признании «Страны детей» банкротом, ООО «Западно-Сибирский Экспресс» согласилось на финансирование процедуры банкротства в пределах 150 тыс. руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Страна детей» зарегистрировано в 2006 году в Сочи. Основной профиль фирмы — деятельность туристических агентств. Уставный капитал — 10,5 тыс. руб. Руководителем и бенефициаром компании является Даниил Шахрай. Финансовые показатели агентства отсутствуют.

Дмитрий Михеенко