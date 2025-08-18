СКР проверит обстоятельства конфликта сочинцев с блогером из-за ее внешнего вида

Следственный комитет России начал проверку после конфликта в Сочи между группой мужчин и женщиной с детьми. Об этом сообщает информационный центр ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Речь идет о блогере Алине Ростовской. В своих соцсетях она написала, что инцидент начался после словесной перепалки: мужчины высмеивали ее на своем языке, полагая, что она их не понимает. Однако пострадавшая ответила им, после чего конфликт обострился. По словам пострадавшей, мужчины оскорбляли ее, преследовали и пытались ударить. Женщина также утверждает, что неоднократно напоминала преследователям о тяжелой болезни и говорила, что ее сын находится на службе в зоне СВО. Однако это не остановило агрессоров.

Председатель комитета поручил руководителю управления по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Мария Удовик