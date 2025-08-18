Охранник Черкесов не будет подавать в суд на рэпера Akon после концерта в Сочи

Охранник Искандер Черкесов, который работал на концерте американского рэпера Akon в Сочи, не планирует обращаться в суд после инцидента на выступлении артиста. Об этом господин Черкесов рассказал «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По его словам, один из ассистентов артиста попросил его заменить телохранителя, которому стало плохо. Господину Черкесову объяснили, что нужно поднять исполнителя на плечи и подойти к ограждению, чтобы тот смог пообщаться с публикой. Однако после этого Akon снова сел ему на плечи и начал слегка бить его по лицу.

«Меня это не унизило. Я сдержался ради себя и близких. Если бы я скинул его, у меня были бы большие проблемы, и на меня точно подали бы в суд»,— сказал господин Черкесов.

Он также пояснил, что сообщения о требовании 10 млн руб. были неверно истолкованы. По его словам, журналисты спросили, на какую сумму он мог бы рассчитывать.

«Я сказал, что не отказался бы от 10 млн руб., если бы была возможность. Но подавать в суд я не собираюсь»,— добавил он.

Мария Удовик