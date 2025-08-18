ФК «Сочи» крупно проиграл «Краснодару»

Футбольный клуб «Сочи» в рамках пятого тура Российской премьер-лиги на выезде встречался с «Краснодаром». Матч закончился со счетом 1:5.

В истории очных игр между «Сочи» и «Краснодаром» сыграно 11 официальных матчей. Семь раз побеждали «быки», три раза оказались сильнее «барсы», один матч соперники свели вничью. Примечательно, что в последних шести встречах неизменно побеждал «Краснодар».

Все ключевые события состоялись после перерыва. На 47-й минуте защитник «Сочи» Марсело Алвес получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Практически сразу Эдуард Сперцян воспользовался большинством и вывел «Краснодар» вперед, а на 62-й минуте оформил дубль. В одной из следующих атак нападающий «Сочи» Антон Зиньковский сократил отставание в счете. Дальше хозяева осечек не допускали. Виктор Са и Никита Кравцов помогли «быкам» сделать счет крупным. На 93-й минуте защитник «Сочи» Сергей Волков срезал мяч в свои ворота. В итоге крупное поражение «Сочи» со счетом 1:5.

В следующем туре в рамках Российской премьер-лиги «Сочи» 24 августа на своем поле примет калининградскую «Балтику». После пяти туров в РПЛ соперник занимает пятое место в турнирной таблице и имеет в своем активе девять набранных очков.

