Мэр Сочи прокомментировал гибель туристов во время поездки в горы

В Сочи за выходные произошли две аварии с экскурсионными внедорожниками вне утвержденных маршрутов, в результате которых погибли два человека. По каждому инциденту правоохранительные органы проводят соответствующие мероприятия, сообщил глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Власти города держат сферу джип-туров под постоянным контролем. Региональное министерство курортов утвердило официальный список из восьми маршрутов для поездок на автомобилях повышенной проходимости.

С начала года сотрудники ГАИ совместно со специалистами городской администрации и федеральных служб проверили свыше 400 транспортных средств. Инспекторы изучали документы водителей и техническое состояние машин. 15 внедорожников поместили на специальные стоянки до судебного решения.

После трагедии власти планируют провести межведомственную проверку всех этапов джип-туров — от момента сбора до высадки пассажиров. Под особый надзор возьмут точки продажи экскурсий, которые должны работать строго в рамках закона с соблюдением всех требований безопасности.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с УАЗом. Один из погибших — 16-летний подросток.

Мария Удовик