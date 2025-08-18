Главные новости за 18 августа. Новороссийск

На морском терминале КТК в Новороссийске завершены плановые ремонтные работы. 18 июля был выведен на обслуживание причал КТК-3, где заменили два гидрокомпенсатора, а с 15 августа началась замена шланговых систем, которая продлится около трех недель.

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал предоставить полный отчет о ходе расследования гибели туриста во время дайвинга в Геленджике. Трагический случай произошел 16 августа при погружении.

За семь месяцев 2025 года грузооборот порта Новороссийск составил 94,1 млн т, что на 5,3% ниже показателей аналогичного периода прошлого года.

В Новороссийске планируется строительство нового футбольного стадиона в селе Васильевка. Объект будет включать поле с искусственным покрытием, универсальную спортивную площадку с резиновым покрытием, а также разборные трибуны на 200 мест с навесом.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о травмах двух человек на водном аттракционе в Геленджике. Инцидент произошел в августе, когда буксируемый гидроциклом аттракцион из-за высокой скорости подбросило на волнах.

Следственный отдел СК России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении двух анапчан — братьев 22 и 36 лет. Они подозреваются в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ).

Новороссийский «Черноморец» вновь уступил на домашнем стадионе, в этот раз со счетом 1:0 победу одержал воронежский «Факел». Спустя пять туров в ФНЛ у новороссийской команды в активе два очка (две ничьи и три поражения).