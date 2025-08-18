Новороссийский «Черноморец» уступил «Факелу» на домашней арене

Новороссийский «Черноморец» вновь уступил на домашнем стадионе, в этот раз со счетом 1:0 победу одержал воронежский «Факел». Спустя пять туров в ФНЛ у новороссийской команды в активе два очка (две ничьи и три поражения).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Воронежские болельщики сделали один из самых массовых выездов в Новороссийск, заполнив два сектора Южной трибуны (около 600 человек). Со стороны новороссийцев собрались почти 5 тыс. болельщиков.

Игра проходила в основном на половине поля «Факела», но без опасных моментов. На 87 минуте дальним ударом забил игрок «Факела» Кирилл Морозов.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в новороссийском «Черноморце» Константин Гордиюк сменил Максима Пономарева на посту генерального директора клуба. Одна из главных задач команды на текущий футбольный сезон — закрепление в ФНЛ.