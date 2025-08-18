В Новороссийске грузооборот порта снизился на 5%

За семь месяцев 2025 года грузооборот порта Новороссийск составил 94,1 млн т, что на 5,3% ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Ассоциация морских торговых портов.

Общий грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна достиг 144,5 млн т (–11,4%), включая 58,1 млн т сухих грузов (–23,6%) и 86,5 млн т наливных грузов (–0,8%). Среди других портов бассейна: Тамань обработала 14,8 млн т (–6,2%), Туапсе — 12,8 млн т (+3,6%), Кавказ — 6,2 млн т (–51,7%), Ростов-на-Дону — 6,6 млн т (–25,7%).

По России в целом грузооборот морских портов за отчётный период снизился на 4,6% и составил 498,8 млн т.