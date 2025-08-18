В Новороссийске построят новый стадион

В Новороссийске планируется строительство нового футбольного стадиона в селе Васильевка. Объект будет включать поле с искусственным покрытием, универсальную спортивную площадку с резиновым покрытием, а также разборные трибуны на 200 мест с навесом, сообщил в Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Инфраструктура стадиона предусматривает модульное административно-бытовое здание с раздевалками и помещением для хранения инвентаря. Территория оборудована парковочными местами и обеспечена удобными подъездными путями, включая доступную среду для маломобильных граждан.

Новый стадион станет домашней ареной для женской футбольной команды Новороссийска, что позволит городу принимать матчи Чемпионата России. Администрация города выражает благодарность АО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р» за вклад в развитие спортивной инфраструктуры города.