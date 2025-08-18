Глава СКР взял на контроль расследование гибели дайвера в Геленджике

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал предоставить полный отчет о ходе расследования гибели туриста во время дайвинга в Геленджике. Трагический случай произошел 16 августа при погружении, организованном местным дайвинг-клубом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Следственное управление СК по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по факту гибели мужчины. Бастрыкин поручил руководителю краевого следственного управления Андрею Маслову представить детальную информацию о ходе следственных действий и результатах расследования.

Центральный аппарат СК России осуществляет постоянный контроль за исполнением данного поручения. В настоящее время следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.