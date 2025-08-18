В Анапе двух братьев задержали за нападение на полицейских

Следственный отдел СК России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении двух анапчан — братьев 22 и 36 лет. Они подозреваются в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ), сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в ночь на 10 августа на улице Астраханской. По версии следствия, мужчины пытались спровоцировать конфликт с прохожим. Прибывшие на место полицейские предприняли попытку провести профилактическую беседу, однако братья продолжили противоправные действия. 36-летний подозреваемый нанес удар сотруднику полиции в голову, а его 22-летний брат — ударил ногой в спину другого правоохранителя.

В настоящее время старший из братьев задержан и допрашивается. Местонахождение младшего установлено — в ближайшее время с ним также проведут необходимые процессуальные действия. Расследование находится на контроле у руководства краевого СК, продолжается сбор и анализ доказательств по делу.