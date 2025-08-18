Бастрыкин потребовал доклад о травмировании туристов в Геленджике

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о травмах двух человек на водном аттракционе в Геленджике. Инцидент произошел в августе, когда буксируемый гидроциклом аттракцион из-за высокой скорости подбросило на волнах, что привело к травмам отдыхающих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг. Александр Бастрыкин поручил временно исполняющему обязанности руководителя управления Виктору Козлову предоставить полную информацию о ходе следствия и его результатах. Расследование инцидента продолжается.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что глава СКР взял на контроль расследование гибели дайвера в Геленджике. Трагический случай произошел 16 августа при погружении, организованном местным дайвинг-клубом.