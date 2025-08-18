КТК вывел на три недели один из выносных причальных устройства

На морском терминале КТК в Новороссийске 18 июля был выведен на обслуживание выносное причальное устройство (ВПУ) КТК-3, где заменили два гидрокомпенсатора, а с 15 августа началась замена шланговых систем, которая продлится около трех недель, сообщили в пресс-службе компании.

14 августа Российский морской регистр судоходства проверил и восстановил класс причального устройства КТК-2 после замены шлангов и гидрокомпенсаторов. Сейчас терминал работает в штатном режиме, отгрузка нефти ведется через причалы КТК-1 и КТК-2.

Компания заранее уведомила партнеров о графике работ, чтобы минимизировать влияние на поставки нефти по маршруту Тенгиз — Новороссийск.