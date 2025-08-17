Главные новости за неделю с 11 по 17 августа. Кавказ

Территориальные избиркомы Ставропольского края зарегистрировали почти 1,8 тыс. кандидатов в депутаты муниципальных органов власти, отказав в участии 33 претендентам. Избирательные комиссии, организующие выборы депутатов представительных органов муниципальных образований региона, завершили процесс регистрации кандидатов. Среди зарегистрированных 176 человек выдвинулись самостоятельно.

Из-за напряженной эпидемиологической ситуации в Дагестане объявлена кампания по вакцинации против гепатита А и дизентерии Зонне. В первую очередь прививки получат работники пищевой промышленности, водопроводных и канализационных сооружений, санаторно-курортных учреждений.

Проект ООО «ПлодоВитта» по строительству современного тепличного комплекса для выращивания бананов, авокадо, манго и других экзотических культур получил статус резидента ТОСЭР «Невинномысск». Власти Ставропольского края уже предоставили инвестору в аренду участок площадью почти 46 га без проведения торгов.

В окрестностях села Новозаведенного Ставропольского края группа археологов при изучении курганов скифского и сарматского периодов при помощи космической съемки обнаружила древнее святилище. Предположительно находка относится ко II-III вв. до н. э.

В Ставропольском крае уголовное дело бывшего замминистра сельского хозяйства региона Виктора Фетисова направили в Ленинский районный суд Ставрополя. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

В Ессентуках турналог принес в бюджет более 38 млн руб. за второй квартал, что на 8 млн руб. (+27%) больше, чем в первом квартале 2025 года.

Дагестанская компания «КАЦ» приобрела имущественный комплекс обанкротившегося АО «Элеватор» в Буденновске за 203,4 млн руб.

В первом полугодии 2025 года по требованию прокуратуры Ставропольского края за нарушение антикоррупционного законодательства 26 должностных лиц лишились своих постов. Около 600 чиновников привлечены к дисциплинарной ответственности.

В Кабардино-Балкарии завершили уборку ячменя и пшеницы. С площади в более 76 тыс. га собрано почти 300 тыс. тонн зерна, что на 13% выше урожая аналогичного периода прошлого года.

Ставропольский край может достичь годового объема ввода жилья в 2,7-3 млн кв. м и войти в лидеры по темпам роста строительства среди регионов юга России.