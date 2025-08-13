На Ставрополье 26 чиновников уволены из-за коррупции

В первом полугодии 2025 года по требованию прокуратуры Ставропольского края за нарушение антикоррупционного законодательства 26 должностных лиц лишились своих постов. Около 600 чиновников привлечены к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В связи с утратой доверия уволены заместитель краевого министра здравоохранения и заместитель начальника регионального управления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия»,— отметили в ведомстве.

С января по июнь 2025 года было взыскано более 120 млн руб. за вред, причиненный коррупционными актами.

По постановлениям прокуроров за коррупционные правонарушения 69 должностных и юридических лиц привлечены, они оплатили штрафы на сумму свыше 4 млн руб.

Наталья Белоштейн