Строительство жилья в Ставропольском крае достигнет 3 млн квадратов в 2025 году

Ставропольский край может достичь годового объема ввода жилья в 2,7-3 млн кв м и войти в лидеры по темпам роста строительства среди регионов юга России. Об этом сообщила председатель Союза риелторов Ставропольского края Инна Овсянникова.

Наибольший рост жилищного строительства в регионе наблюдается в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Однако за счет сокращения числа мелких компаний-застройщиков в период 2024-2025 годов рост объема жилья в данной сфере снизился в 2,3-2,7 раза.

«Раньше индивидуальный жилой дом позиционировался исключительно с тишиной и спокойствием, то сейчас граждане при выборе жилого комплекса обращают внимание на наличие рядом школ, детских садов, больниц»,— пояснила риелтор.

По данным Росстата, ввод жилья в 2024 году в Ставропольском крае составил 1,9 млн кв м, что на 5% больше показателя 2023 года. Из общего объема 36% построили в многоквартирных домах, 64% — по программе ИЖС. За первое полугодие 2025 года в многоквартирных домах ввели 435 тыс. кв м, по ИЖС — 824 тыс. кв м. Общий объем составил 1,3 млн кв м, что на 16% больше аналогичного периода 2024 года.

«В связи с падением спроса на жилье строительные компании активно предлагают различные акции и дисконтные программы. Впервые в Ставропольском крае в кризисный период появилась акция — ремонт от застройщика в подарок. Раньше застройщики сдавали жилье в отделке white box, то сейчас они активно предлагают несколько вариантов ремонта от эконом до элит класса», — отметила госпожа Овсянникова.

Покупатели стали более осторожными и избирательными при выборе застройщика, отдавая предпочтение компаниям с безупречной репутацией, которые долго работают на рынке и массово вводят жилье в эксплуатацию.

