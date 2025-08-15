В Невинномысске производитель экзотических фруктов стал резидентом ТОСЭР

Проект ООО «ПлодоВитта» по строительству современного тепличного комплекса для выращивания бананов, авокадо, манго и других экзотических культур получил статус резидента ТОСЭР «Невинномысск». Об этом в своем telegram-канале сообщает глава города Михаил Миненков.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Власти Ставропольского края уже предоставили инвестору в аренду участок площадью почти 46 га без проведения торгов.

«Первый урожай будет через 9 месяцев после посадки саженцев, последующие урожаи будут каждые 5 месяцев. Помимо культуры банан на участке будут выращиваться плоды авокадо, манго, маракуйя и фисташки»,— отметил глава Невинномысска.

Проект предполагает создание около 57 новых рабочих мест. Размер инвестиций составит 2,9 млрд руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», реализация проекта позволит Ставропольскому краю занять лидирующие позиции по производству экзотических фруктов и создать инновационные агропромышленные кластеры.

Наталья Белоштейн