В Ставропольском крае археологи обнаружили святилище II-III вв. до н. э.

В окрестностях села Новозаведенного Ставропольского края группа археологов при изучении курганов скифского и сарматского периодов при помощи космической съемки обнаружила древнее святилище. Предположительно находка относится ко II-III вв. до н. э. Об этом сообщает телеканал «МИР 24».

«На фотографии было видно большое кольцевое затемнение, которое находилось между курганами. Мы пришли к выводу, что, вероятно, это какой-то ритуальный объект»,— пояснил заведующий кафедрой археологии исторического факультета МГУ Анатолий Канторович.

Раскопки подтвердили догадку археологов. Ров был специальным местом для жертвоприношений. На глубине обнаружены останки животных.

Были исследованы и соседние курганы. В одном из них обнаружили 30 погребений, в том числе знатных особ.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что археологи обнаружили жилище и хозяйственную постройку эпохи раннего железного века на территории выявленного объекта археологического наследия «Поселение Железноводское-4».

Наталья Белоштейн