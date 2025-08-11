Сумма турналога в Ессентуках во втором квартале составила 38 млн рублей

В Ессентуках турналог принес в бюджет более 38 млн руб. за второй квартал, что на 8 млн руб. (+27%) больше, чем в первом квартале 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В рамках новой системы в городе работают 110 средств размещения, в том числе санатории, гостиницы и дома отдыха. С начала 2025 года Ессентуки посетили более 114 тыс. туристов, а в июне турпоток составил 21 тыс. человек.

Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что туристический налог, действующий в 25 округах Ставропольского края, за полгода принес в бюджеты муниципалитетов 309 млн рублей.

Константин Соловьев