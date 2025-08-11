Дело бывшего чиновника минсельхоза Ставрополья направили в суд

В Ставропольском крае уголовное дело бывшего замминистра сельского хозяйства региона Виктора Фетисова направили в Ленинский районный суд Ставрополя. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, чиновник подписал разрешение о перечислении главе крестьянско-фермерского хозяйства средств гранта на 8,4 млн руб. для приобретения коровника в Степновском муниципальном округе. Однако здание уже было куплено матерью главы также за деньги с поддержки. Фигурант знал об этом факте, планировал получить от предпринимателя 5% от суммы гранта. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

Уголовное дело в отношении главы хозяйства также находится на рассмотрении в суде.

Константин Соловьев