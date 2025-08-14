Регистрацию на Ставрополье не прошли 33 кандидата в депутаты

Территориальные избиркомы Ставропольского края зарегистрировали 1776 из 1832 кандидатов в депутаты муниципальных органов власти, отказав в участии 33 претендентам. Об этом сообщает Избирком региона.

Избирательные комиссии, организующие выборы депутатов представительных органов муниципальных образований региона, завершили процесс регистрации кандидатов. Среди зарегистрированных 176 человек выдвинулись самостоятельно.

На 572 депутатских мандата претендуют 1215 кандидатов по избирательным округам и 561 — по партийным спискам.

Из 56 претендентов, которые не примут участие в избирательной кампании, 33 получили отказ в регистрации, а 23 утратили статус кандидата.

В выборах участвуют представители семи политических объединений: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Новые люди», «Коммунисты России» и партия «Социальной защиты».

Подача документов для регистрации завершилась 30 июля, а сам процесс регистрации территориальные избиркомы закончили 9 августа согласно действующему законодательству.

Тат Гаспарян