В КБР объем сельхозпродукции с начала года составил 19 млрд рублей

В Кабардино-Балкарии завершили уборку ячменя и пшеницы. С площади в более 76 тыс. га собрано почти 300 тыс. тонн зерна, что на 13% выше урожая аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил глава республики Казбек Коков в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Увеличение урожайности, по словам господина Кокова, фиксируют по каждой культуре: пшеницы – на 5,3%, ячменя – на 3%. В регионе также завершили уборку и переработку зеленого горошка. Продолжается сбор и переработка на консервных заводах огурцов, томатов и сахарной кукурузы, а также урожая ягод: голубики садовой, малины, ранних сортов яблок, груш и слив, а также персиков и нектаринов.

Объем сельхозпродукции в январе-июне в действующих ценах оценивают в порядка 19 млрд руб. (+4,6% к соответствующему периоду предыдущего года).

Константин Соловьев