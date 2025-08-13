Крупнейший зерновой комплекс Ставрополья продан за 203,4 млн рублей

Дагестанская компания «КАЦ» приобрела имущественный комплекс обанкротившегося АО «Элеватор» в Буденновске за 203,4 млн руб. Об этом сообщил конкурсный управляющий предприятия Олег Луговенко, информация опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Имущество предприятия выставляли на торги в июне с начальной ценой в 203,4 млн руб. Единый лот включал 155 объектов недвижимости, 100 единиц движимого имущества и товарно-материальные ценности 763 наименований. Активы расположены в Буденновске по адресам улица Полющенко, 139 и улица Промышленная, 1Д.

Здания и сооружения размещены на арендованных земельных участках общей площадью 346,4 тыс. кв. м. Покупатель получает право пользования землей с последующим переоформлением за собственный счет.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Элеватор» зарегистрировано в 1993 году в Буденновске. Основной вид деятельности — хранение и складирование зерна. Учредители — АО «ОЗК» и ООО «Русэлко» (г. Москва). Уставный капитал общества составляет 34 тыс. руб. Выручка компании за 2024 год составляет 67,3 млн руб., убыток — 26,6 млн руб. ООО «Кац» зарегистрировано в 2015 году в Махачкале (Дагестан). Основной вид деятельности — производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков. Учредитель — Тимофей Киц. Уставный капитал общества — 90 тыс. руб. Выручка предприятия за 2024 год составила 134,7 млн руб., убыток — 189 тыс. руб.

Арбитражный суд Ставропольского края признал предприятие банкротом в январе 2024 года по собственному заявлению компании. Общая сумма требований кредиторов достигает 187,2 млн руб.

АО «Элеватор» являлось крупнейшим зерновым комплексом восточной зоны Ставропольского края. Предприятие включает два элеватора и 19 складов общей емкостью 147,4 тыс. т. Технические мощности позволяют принимать до 4,2 тыс. т продукции в сутки и отгружать до 3 тыс. т ежедневно.

