В Дагестане усилят вакцинацию против гепатита А и дизентерии Зонне
Из-за напряженной эпидемиологической ситуацией в Дагестане объявлена кампания по вакцинации против гепатита А и дизентерии Зонне. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией в Дагестане, объявлена кампания по вакцинации против гепатита А и дизентерии Зонне по эпидемическим показаниям (...) Прививки будут проводиться бесплатно», — отмечают в ведомстве.
В первую очередь прививки получат работники пищевой промышленности, водопроводных и канализационных сооружений, санаторно-курортных учреждений.