В Дагестане усилят вакцинацию против гепатита А и дизентерии Зонне

Из-за напряженной эпидемиологической ситуацией в Дагестане объявлена кампания по вакцинации против гепатита А и дизентерии Зонне. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

«В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией в Дагестане, объявлена кампания по вакцинации против гепатита А и дизентерии Зонне по эпидемическим показаниям (...) Прививки будут проводиться бесплатно», — отмечают в ведомстве.

В первую очередь прививки получат работники пищевой промышленности, водопроводных и канализационных сооружений, санаторно-курортных учреждений.

Наталья Белоштейн