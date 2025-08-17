Главные новости за неделю с 11 по 17 августа. Ростов-на-Дону и область

В центре Ростова-на-Дону утром в четверг в результате атаки БПЛА были повреждены 15 многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская, один частный дом, одно административное здание, а также автомобили. 13 человек получили ранения, в том числе двое детей.

В Ростовской области запретили съемку атак беспилотников, а также размещение фото и видео в интернете. Документ вступил в силу в понедельник.

Этим летом Ростовская область достигла исторического максимума энергопотребления за последние 34 года. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1991 году — почти 3,4 тыс. МВт, этим летом показатель энергопотребления достиг 3,5 тыс. МВт.

Арбитражный суд Ростовской области завершил конкурсное производство в отношении ООО «Евродон». Решение арбитражного суда о завершении конкурсного производства является основанием для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации должника.

В первом полугодии 2025 года в Ростовской области сумма предъявленных исков по актам коррупции составила 336,3 млн руб. Это на 88% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда общий ущерб из-за коррупционных преступлений составил 40 млн руб.

Объем строительства жилья в Ростове-на-Дону с января по июнь 2025 года достиг 3,3 млн кв. м. Это на 14% выше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом уровень продаж строящегося жилья снизился с 113% до 83%

В Ростовской области за январь-июнь 2025 года собственное дело открыли 56 официально зарегистрированных безработных. Это в 6,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда предпринимателями стали 367 человек.

Банковские вклады жителей Ростовской области достигли 1,2 трлн руб. на начало июля, увеличившись на 14% за год, при этом кредитная активность снизилась на 5%.