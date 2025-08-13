Вклады жителей Ростовской области выросли до 1,2 трлн рублей в 2025 году

Банковские вклады жителей Ростовской области достигли 1,2 трлн руб. на начало июля, увеличившись на 14% за год, при этом кредитная активность снизилась на 5%. Об этом сообщила пресс-служба регионального Банка России.

По данным пресс-службы, портфель розничных займов составил 867,5 млрд руб. на начало июля 2025 года против показателя годичной давности. Динамика выдачи ипотечных займов практически не изменилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя год назад рост превышал треть.

«Сейчас мы наблюдаем возвращение к более сбалансированному уровню спроса на жилье. Это объясняется завершением безадресной льготной ипотеки, изменением условий по другим госпрограммам, а также увеличением процентов по рыночным кредитам вслед за повышением ключевой ставки в прошлом году»,— прокомментировала управляющий отделением Банка России по Ростовской области Наталья Леонтьева.

Госпожа Леонтьева отметила, что займы в экономике растут сдержанными темпами, потребительский спрос постепенно охлаждается, что способствует замедлению инфляции в стране. Это позволило Банку России 25 июля снизить ключевую ставку до 18%.

«Для того, чтобы обеспечить устойчивое возвращение инфляции к низким значениям, планируется длительное время поддерживать в стране жесткие денежно-кредитные условия»,— констатировала управляющая банком.

Согласно прогнозу специалистов, с учетом проводимой ЦБ политики годовая инфляция снизится до 6-7% в 2025 году и до 4% в 2026 году.

Валентина Любашенко