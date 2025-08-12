В Ростовской области в 2025 году сумма исков по актам коррупции возросла на 88%

В первом полугодии 2025 года в Ростовской области сумма предъявленных исков по актам коррупции составила 336,3 млн. руб., что на 88% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда общий ущерб в этой сфере составлял 40 млн. руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С января по июнь 2025 года в регионе было выявлено более 3,5 тыс. нарушений в сфере противодействия коррупции. Этот показатель увеличился незначительно по сравнению с прошлым годом, когда было зафиксировано 3,3 тыс. подобных правонарушений.

В 2024 году доля жителей региона, столкнувшихся с коррупцией, как ранее сообщал «Ъ-Ростов», составила 6,5%, что ниже запланированного показателя в 24,5%. В 2023 году уровень коррупционных инцидентов среди жителей региона составлял 6,9%, что означает снижение на 0,4 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом.

В целом, в прошлом году в Ростовской области рост числа коррупционных преступлений составил 23%, половина из них — взятки.

Так, в начале 2025 года по делам, связанным с получением взяток, были задержаны несколько человек. Бывший заместитель губернатора и министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев был пойман при попытке получить почти 100 млн руб. Экс-заместитель губернатора и министр сельского хозяйства Константин Рачаловский задержан по обвинению в превышении полномочий и хищении 155,2 млн руб.

Наталья Белоштейн