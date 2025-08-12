Город расположения Ростовской АЭС Волгодонск назван лидером среди городов региона по чистоте воздуха

Госкорпорация «Росатом» последовательно реализует шаги по переходу к «зеленой» экономике, постоянно модернизируя производство для снижения выбросов.



Сразу два крупнейших города на территории расположения Ростовской атомной станции - Волгодонск и Цимлянск признаны территориями Ростовской области с самым чистым воздухом по итогам 2024 года.

Об этом сообщило Министерство природных ресурсов и экологии региона на страницах ежегодного издания «Экологический вестник Дона».

В Волгодонске мониторинг загрязнения атмосферного воздуха проводился на двух станциях государственной системы наблюдений за загрязнением окружающей среды, расположенных как в старой, так и в новой частях города.

В Цимлянске экологический контроль осуществлялся на одной станции, расположенной на территории метеостанции на берегу Цимлянского водохранилища.

Средние за период наблюдения концентрации взвешенных веществ в воздухе в прошлом году не превысили норматив только в этих двух городах Ростовской области. Кроме того, в Волгодонске и Цимлянске не превышены предельно допустимые концентрации оксидов углерода и азота, диоксида азота по итогам 2024 года.

Крупнейшее предприятие на востоке региона - Ростовская атомная станция вносит свой вклад в сохранение воздуха чистым через минимизацию выбросов вредных веществ в атмосферу и обеспечение в режиме реального времени мониторинга состояния окружающей среды. Это стало возможным после модернизации оборудования экологического и радиационного контроля.

По данным отдела охраны окружающей среды Ростовской АЭС, в 2024 году объемы вредных выбросов были ниже нормативов в три с половиной раза: предельно допустимые выбросы составляют 65,2 тонны, фактически этот показатель - 18,4 тонны. Выбросы диоксида серы почти в 20 раз ниже нормы (5,2 %), оксидов азота и углерода - в три раза (32,6% и 34,9% соответственно). По сравнению с 2021 годом объем валового выброса сократился в два раза.

Работа Ростовской атомной станции с момента пуска в 2001 году предотвратила попадание в атмосферу более 215 млн тонн углекислого газа, который образуется при сгорании органического топлива, необходимого для производства такого же количества электроэнергии.

«Одна из приоритетных задач Ростовской АЭС в области охраны окружающей среды - снижение негативного влияния на природу, сохранение и восполнение биоресурсов. Атомная станция уделяет большое внимание модернизации оборудования, обеспечивающего выработку экологически чистой энергии, вкладывает большие ресурсы в экологический контроль и в инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды», - рассказал директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

Национальный проект «Экологическое благополучие», который пришёл на смену нацпроекту «Экология», направлен на сохранение и восстановление окружающей среды для улучшения экологического благополучия. Он включает в себя комплекс мер, направленных на обеспечение качественной окружающей среды, которая необходима для комфортной жизни людей, устойчивого развития экономики.