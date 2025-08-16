В Ростовской области завершилось конкурсное производство в компании «Евродон»

Арбитражный суд Ростовской области завершил конкурсное производство в отношении ООО «Евродон». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на судебные материалы.

Птицеводческие комплексы Вадим Ванеев создавал практически с нуля — в чистом поле

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Птицеводческие комплексы Вадим Ванеев создавал практически с нуля — в чистом поле

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Согласно материалам суда, требования кредиторов, которые не были удовлетворены из-за недостаточности конкурсной массы, теперь считаются погашенными. «Решение арбитражного суда о завершении конкурсного производства является основанием для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации должника», — говорится в сообщении.

По данным информагентства, суд установил общий размер субсидиарной ответственности бывшего собственника компании Вадима Ванеева по обязательствам ООО «Евродон» в размере 39,286 млрд руб. Так, с господина Ванеева по решению суда будет взыскано 31,274 млрд руб. в пользу ООО «Ломан 2», 949,6 млн руб. — в пользу УФНС по Ростовской области, 73 млн руб. — министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий и организаций Ростовской области. Всего этом списке кредиторов более 10 предприятий, организаций и фирм.

Суд также определил способ удовлетворения части требований кредиторов к экс-собственнику «Евродона» на 6,845 млрд руб. Это будут взыскание и последующая продажа. Остальная сумма будет взыскана с Вадима Ванеева в порядке п. 2 ст. 134 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». В августе 2025 года предприниматель из Грозного Евгений Артюхов победил в аукционе по продаже субсидиарной ответственности предпринимателя Ванеева по обязательствам ООО «Евродон». Цена продажи составила 2,2 млн руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в начале 2000-х Вадим Ванеев реализовал в регионе два крупных птицеводческих проекта — «Евродон» (производство и переработка индейки) и «Донстар» (утки). В России продукция этих предприятий продавалась под марками «Индолина» и «Утолина». Финансовые проблемы у этого холдинга начались после серии вспышек птичьего гриппа. В декабре 2016 года и весной 2017-го ущерб превысил 2,6 млрд руб. Летом 2018-го кризис обострился — из-за третьей вспышки заболевания и уничтожения 200 тыс. голов птиц. В августе 2018 года после неуплаты «Евродоном» транша по кредиту, управление предприятиями перешло к «ВЭБ Капитал», который продал права требования Россельхозбанку, а тот передал их ГК «Дамате».

Параллельно началось банкротство «Донстара». В 2020 году компания «Новые утиные фермы», входящая в группу «Дамате», выкупила права требования по обязательствам перед РСХБ и перезапустила производство.

