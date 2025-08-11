В Ростовской области запретили съемку и публикацию атак БПЛА

В Ростовской области запретили съемку атак беспилотников, а также размещение фото и видео в интернет. Соответствующий указ врио губернатора Юрий Слюсарь подписал накануне. Сегодня, 11 августа, документ вступил в силу, сообщает пресс-центр правительства региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За нарушения указа предусмотрены штрафы: для граждан – от 3 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц – от 20 тыс. до 40 тыс. руб., для юридических лиц – от 200 тыс. до 400 тыс. руб.

Отмечается, что запрет не распространяется на органы системы публичной власти и являются официальными источниками информации. Штрафы также не грозят тем, кто публикует информацию из официальных источников, при указании ссылки на них.

Константин Соловьев