Объем жилищного строительства на Дону увеличился на 14% за год

Объем строительства жилья в Ростове-на-Дону с января по июнь 2025 года достиг 3,3 млн кв. м. Это на 14% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на данные аналитического центра «Движение.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По итогам исследования, в городах с населением более миллиона человек средний рост строительных площадей составил 8%.

В Ростове-на-Дону уровень продаж строящегося жилья снизился с 113% до 83%. Это соответствует рыночным показателям, которые обычно составляют 70–80%.

В первом полугодии 2025 года продажи новых квартир снизились на 28%., тогда как в аналогичный период прошлого года было продано 8,6 тыс. квартир, а в 2025 году — только 6,1 тыс. квартир.

В крупных городах России сложилась схожая ситуация — продажи снизились на 32,4%. В некоторых регионах, таких как Краснодар и Воронеж появились риски избытка предложения на рынке новостроек.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что за год в донской столице средняя площадь квартиры, приобретаемой в новостройке, сократилась на 1,1 кв. м и составила 50,1 кв. м.

Наталья Белоштейн