В Ростове пенсионерка едва не перевела мошенникам 600 тысяч рублей

В Ростове-на-Дону 85-летняя пенсионерка едва не лишилась своих сбережений из-за мошенников. Сотрудники ВТБ вовремя заметили, что ростовчанка попала под влияние злоумышленников и остановили ее.



Выяснилось, что в июле пенсионерке позвонила якобы сотрудник финансовой организации. Она уведомила ее о том, что для сохранения вклада в размере 600 тыс. руб. его нужно снять со счета и передать «курьеру казначейства». Горожанка пошла в банк, чтобы снять деньги. Сотрудники банка вызвали полицию, поскольку поведение пенсионерки им показалось подозрительным.

Сотрудники правоохранительных органов смогли остановить ростовчанку.

За проявленную бдительность директор отделения ВТБ и главный клиентский менеджер получили благодарственные письма от городского управления МВД.