В Ростовской области число открывших свое дело безработных сократилось в 6,5 раз

В Ростовской области за январь-июнь 2025 года собственное дело открыли 56 официально зарегистрированных безработных. Это в 6,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда предпринимателями стали 367 человек. Соответствующие данные содержатся в отчете ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр».

По информации аналитиков, за шесть месяцев 2025 года в Ростовской области на учете в органах занятости официально состояли 6,5 тыс. безработных — на 609 человек меньше, чем годом ранее. Для сравнения: в 2023 году в Ростовской области было зарегистрировано 10,3 тыс. официально нетрудоустроенных жителей области.

«Сокращение показателя наблюдается на протяжении нескольких лет: в 2023 году он составлял 419 человек, а в 2022-м — 570. Количество граждан, обратившихся в органы службы занятости за помощью в поиске подходящей работы, за два года сократилось с 29,3 тыс. чел. в 2023 году до 16,9 тыс. чел. в 2024-м и 13,7 тыс. чел. в 2025-м. Это связано в выходом из пандемии в 2022 году, началом СВО и облегчением условий для самозанятых»,– пояснили в информационно-аналитическом центре.

Валентина Любашенко