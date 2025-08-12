В Ростовской области побит рекорд по энергопотреблению 34-летней давности

Этим летом Ростовская область достигла исторического максимума энергопотребления за последние 34 года. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1991 году — почти 3,4 тыс. МВт, этим летом показатель энергопотребления достиг 3,5 тыс. МВт. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в региональном министерстве промышленности и энергетики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пик потребления электроэнергии пришелся на 11, 13 и 14 июля, когда держалась аномально высокая температура воздуха. В этот период было зафиксировано нарушение подачи электроэнергии порядка 54 тыс. жителям региона. Основная масса отключений пришлась на Мясниковский, Неклиновский, Аксайский районы, северный жилой массив Таганрога, западный микрорайон Ростова-на-Дону, Александровку и Батайск.

В министерстве отметили, что в этом году отключения потребителей в период высоких температур удалось минимизировать за счет работы Ростовской АЭС всеми четырьмя блоками, а Новочеркасской ГРЭС — шестью блоками.

«В схему и программу развития энергетики России на 2025 – 2030 годы включены строительство и реконструкция ряда мощностей. Уже введен в работу дополнительный автотрансформатор мощностью 501 МВА на ПС Ростовская. Это позволило существенно повысить надежность центра выдачи мощности Ростовской АЭС в энергосистему области»,— сообщили в ведомстве.

Кроме этого, начата реализация программы повышения надежности энергосистем Ростовской области. Ею предусмотрена модернизация электросетевой инфраструктуры, увеличение парка резервных источников и закупка спецтехники.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что за последние пять лет жители Ростовской области приобрели и установили около 1,5 млн кондиционеров, которые потребляют около 3 ГВт энергии, что существенно повлияло на рост энергопотребления региона.

Наталья Белоштейн