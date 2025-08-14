СКР возбудил уголовное дело об атаке БПЛА на Ростов

Главное следственное управление СК России возбудило уголовно дело о теракте (ч.2 ст.205 УК РФ) после атаки БПЛА на Ростов-на-Дону, в результате которой повреждены многоквартирные жилые дома в центре города. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 14 августа украинские войска направили беспилотные летательные аппараты, снаряженные взрывными устройствами, на объекты гражданской инфраструктуры в Ростове-на-Дону. 13 мирных жителей получили различные ранения, также повреждены несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовской.

«В рамках уголовных дел устанавливаются военнослужащие ГУР МО Украины, ВСУ, иных украинских воинских формирований, выполнявшие преступные приказы о совершении указанных террористических актов, а также командиры, отдавшие их»,— говорится в сообщении.

Мария Иванова